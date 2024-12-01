Pelajar SMK Tewas Tergorok di Bogor Ternyata COD HP dengan Terduga Pelaku

BOGOR - Kasus pembunuhan pelajar SMK berinisial AF (19), dengan leher tergorok di Ciomas, Kabupaten Bogor perlahan mulai terbongkar. Perkembangan terbaru, korban diketahui bertemu dengan terduga pelaku untuk jual beli handphone jenis iPhone.

"Dia (korban dan terduga pelaku) COD-an handphone," kata Kapolsek Ciomas Kompol Iwan dikonfirmasi wartawan, Minggu (1/12/2024).

Kata dia, korban menjual handphone miliknya melalui online. Lalu, terduga pelaku berinisial HS (29) tertarik dan meminta untuk bertemu di rumahnya.

"Kemudian, suruh antar ke rumahnya si terduga pelaku itu, dianterlah sama korban. Dia (korban) yang jual, lewat COD yang berminat itu terduga pelaku tapi didatengin karena rumahnya deket sama-sama Ciomas karena sudah saling kenal," ungkapnya.

Hingga akhirnya, korban ditemukan tewas bersimbah darah di rumah terduga pelaku dengan leher tergorok. Sedangkan, terduga pelaku belum diketahui keberadaan masih dalam pencarian.

"Terduga pelaku kita mengarah kepada anak yang punya rumah itu (HS) di TKP itu," tambahnya.

Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari keterangan saksi-saksi. Sudah ada tiga orang saksi yang dimintai keterangan.

"Saksi ibunya (terduga pelaku), terus kemudian ustadz yang melihat, kemudian RT," pungkasnya.