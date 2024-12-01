Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Psikolog Forensik Dilibatkan Dalami Kepribadian Anak Bunuh Ayah dan Nenek

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |13:48 WIB
Psikolog Forensik Dilibatkan Dalami Kepribadian Anak Bunuh Ayah dan Nenek
TKP pembunuhan ayah dan enenk oleh sang anak (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi melibatkan psikolog forensik untuk mendalami kepribadian anak berusia 14 tahun di Lebak Bulus yang tega melakukan pembunuhan bapak dan nenek serta menusuk ibunya. 

"Iya libatkan (psikolog forensik dalami kepribadian anak)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung saat dikonfirmasi, Minggu (1/12/2024). 

Kendati demikian, Fogo belum menjelaskan detail kapan pemeriksaan bersama psikolog akan dilakukan. Proses pemeriksaan dilakukan memubuhkan waktu. 

"Masih proses. Ada mekanismenya psikologi itu, ada pengenalan, terus pengenalan, butuh waktu," ujarnya. 

Anak berusia 14 tahun menusuk ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada, Sabtu 30 November 2024. Akibat dari penusukan ayah dan nenek dinyatakan meninggal dunia, sementari ibu dilarikan di RS Fatmawati. 

Sementara, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengatakan, pelaku tidak ditahan di kantor polisi lantaran usianya yang masih di bawah umur.

“Dalam penanganan kasus anak MAS sebagai pelaku, tentunya berpedoman pada sistem peradilan anak UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,” kata Ade Rahmat saat dihubungi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187705//kasus_penusukan-BVxm_large.jpg
Pria di Kebayoran Baru Tusuk Istri Sirih, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187699//penusuk_istri_sirih_di_kebayoran_baru-LCBT_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Pria di Kebayoran Baru Tusuk Istri Sirih dan Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185304//penusukan_di_pasar_gaplok_jakpus-gvZr_large.jpg
Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Dipicu Masalah Perselingkuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement