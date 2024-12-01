Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Suami Bacok Istri Disaksikan Mertuanya Lewat Video Call

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |14:49 WIB
Sadis! Suami Bacok Istri Disaksikan Mertuanya Lewat <i>Video Call</i>
Suami bacok istri disaksikan mertua lewat video call (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita berinisial TA bersimbah darah dibacok oleh suaminya yang berinisial LR. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. TA langsung menelepon ayahnya yang berinisial DS dalam kondisi telah bersimbah darah.

"Saksi satu orang selaku bapak dari korban mendapat panggilan video call dari korban, saat itu kondisi korban sudah berlumuran darah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam melalui keterangan yang diterima pada Minggu (1/12/2024). 

DS kemudian langsung mendatangi kediaman putrinya. Namun, setibanya di sana, putrinya sudah dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, pelaku dibawa oleh warga ke Polsek Pancoran Mas.

"Korban telah dibawa ke RS Bakti Yuda," ujar dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sambung Ade, aksi pembacokan dipicu rasa cemburu. Pelaku membacok korban berulangkali yang mengenai bagian leher, kepala, bahu, dan kening. Kini, pelaku masih diperiksa secara intensif oleh polisi.

"Ditangani Restro Depok," ujar dia.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
