Ribuan TNI-Polri Akan Hadiri Gelaran Fun Run di Runway Penerbad TNI AD Pondok Cabe

TANGERANG SELATAN –Sejumlah kejuaraan tingkat lokal hingga nasional segera dihelat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menutup tahun 2024. Selain Masyarakat, acara tersebut akan diiikuti oleh TNI-Polri.

Event tersebut sekaligus juga merupakan rangkaian perayaan HUT Tangsel ke-16. Kejuaraan yang diikuti peserta dalam dan luar negeri itu yakni Fun Run 5 K, panahan, tenis, dan marching band.

"Sebagai wujud nyata komitmen KONI Tangsel dalam memajukan olahraga di wilayah ini, beragam event dari berbagai cabang olahraga telah disiapkan untuk masyarakat dan atlet," ujar Ketua KONI Tangsel, Hamka Handaru, Minggu (1/12/2024).

Event fun run yang digelar 8 Desember nanti akan mengambil lokasi di Skadron 21 Penerbad TNI AD, Pondok Cabe, Pamulang. Jumlah peserta sendiri mencapai 1.000 orang yang terdiri dari 2 kategori, TNI-Polri dan umum.

Selanjutnya, lomba marching band berlangsung tanggal 14 Desember 2024 di area Global Islamic School Serpong. Berikutnya lomba 'Open Archery Championship' berlangsung di BSD, 19 hingga 22 Desember 2024.

Terakhir perlombaan tenis yang dijadwalkan tanggal 23 hingga 28 Desember 2024. Lokasi venue berada di lapangan tenis KONI Tangsel di kawasan Bintaro. "Kita ingin menutup tahun dengan menorehkan prestasi," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )