Gerombolan Pemuda Tenteng Celurit Bikin Resah Warga Cengkareng, Digulung Polisi Langsung Kicep!

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menangkap enam orang remaja di kawasan Jalan Pondok Randu, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka diduga hendak melakukan tawuran dengan kelompok yang lain.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP M Hari Agung Julianto menjelaskan, penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas sekelompok pemuda yang bergerombol dan membawa senjata tajam.

"Tim Patroli Perintis Presisi segera merespons laporan tersebut dan menuju lokasi. Saat tiba di Jalan Pondok Randu, tim mendapati sekelompok pemuda dengan ciri-ciri yang sesuai laporan,” kata Agung, Minggu (1/12/2024).

“Setelah dilakukan pengejaran oleh anggota, mereka berhasil diamankan,"sambung Agung.

Dia melanjutkan, dari penangkapan terhadap remaja tersebut, pihaknya menyita dua senjata tajam yang diduga akan digunakan saat tawuran.

“Berdasarkan temuan awal, mereka diduga hendak melakukan aksi tawuran. Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan dua senjata tajam yang dibawa para remaja, yakni satu buah celurit dan satu buah sajam jenis corbek,” ujar dia.

Hari Agung menambahkan, keenam remaja tersebut kemudian dibawa ke Polsek Cengkareng untuk dilakukan pemeriksaan.