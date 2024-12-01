Breaking News! Pembunuh Pelajar SMK di Bogor Ditangkap di Stasiun Gondangdia

BOGOR - Terduga pelaku pembunuhan pelajar SMK di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor berhasil ditangkap polisi. Saat ini pelaku masih dalam perjalanan ke Bogor, Jawa Barat.

"Iya (sudah ditangkap), dalam perjalanan," kata Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudin dikonfirmasi wartawan, Minggu (1/12/2024).

Dijelaskan Iwan, terduga pelaku berinisial HS (29) itu ditangkap di Stasiun Gondangdia, Jakarta. Nantinya, polisi masih akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap HS terkait kasus ini.

"Nanti di dalami, yang penting diamankan dulu. Setelah itu nanti seperti apa gitu kan," tutup Iwan Wahyudin.

Diberitakan sebelumnya, pelajar SMK berinisial AF, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah rekannya di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Jumat 29 November 2024.

Korban sedang berkunjung ke rumah temannya HS. Hingga akhirnya, korban ditemukan sudah tewas bersimbah darah oleh ibu dari temannya dengan kondisi leher tergorok dan HS belum ditemukan.

Polisi menyebut dugaan sementara motif kasus pembunuhan ini juga disangkakan terkait pencurian dengan kekerasan. Karena, terdapat beberapa barang berharga milik korban yang hilang.