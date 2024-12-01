Terduga Pelaku Gorok Leher Pelajar SMK di Bogor Ditangkap, Ini Penampakannya

BOGOR - Terduga pelaku pembunuhan pelajar SMK tiba di Polsek Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan leher tergorok ditangkap. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku.

Pantauan MNC Portal, pria berinisial HS (29) itu tiba di Polsek Ciomas sekira pukul 17.47 WIB. Tampak terduga pelaku dikeluarkan dari bagian belakang mobil oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman dengan cara digotong.

Terlihat, bagian betis kanan HS sudah dalam kondisi diperban. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap HS untuk mengetahui secara pasti peristiwa tewasnya pelajar SMK di rumahnya.

Sebelumnya, terduga pelaku pembunuhan pelajar SMK dengan kondisi tergorok di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor berhasil ditangkap polisi.

"Iya (sudah ditangkap), dalam perjalanan," kata Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudin dikonfirmasi wartawan, Minggu (1/12/2024).