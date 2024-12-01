Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Minibus Elf Terjun ke Jurang di Puncak Bogor, 1 Tewas dan Belasan Penumpang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |19:34 WIB
Breaking News! Minibus Elf Terjun ke Jurang di Puncak Bogor, 1 Tewas dan Belasan Penumpang Terluka
Minibus Elf Terjun ke Jurang di Puncak Bogor, 1 Tewas dan Belasan Penumpang Kritis
A
A
A

BOGOR – Sebuah minibus jenis elf terguling di Puncak, tepatnya di Jalan Alternatif Curug Panjang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang dilaporkan tewas dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.15 WIB. Awalnya, elf dengan nomor polisi B 7027 JDA yang dikendarai MJ (33) melaju dari arah Ciawi Villa Paradise Hills menuju Megamendung.

"Kondisi jalan menurun tajam menikung ke kanan dan arus lalu lintas sepi lancar," kata Ipda Ferdhyan, di Bogor, Minggu (1/12/2024).

Namun, di lokasi sopir elf tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sehingga, kendaraan bergerak oleng ke kiri membentur bahu jalan dan terjatuh ke dalam tebing jalur Curug Panjang. "Sehingga terjadilah kecelakaan tunggal," jelasnya.

Dalam kejadian ini, satu orang penumpangnya yang berinisial MA (39) meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan, terdapat 2 orang mengalami luka berat dan 16 orang lainnya luka ringan.

"Korban meninggal dunia 1 orang, 2 orang luka berat dan 16 luka ringan,"tutup Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/512/3033842/4-fakta-bus-elf-tabrak-truk-di-tol-solo-semarang-tewaskan-6-orang-EXim7RDCTm.JPG
4 Fakta Bus Elf Tabrak Truk di Tol Solo-Semarang Tewaskan 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/338/3012547/minibus-seruduk-warung-tenda-di-pakansari-bogor-1-orang-tewas-dan-3-luka-luka-DjUdMF2eeZ.jpg
Minibus Seruduk Warung Tenda di Pakansari Bogor, 1 Orang Tewas dan 3 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/338/2961371/toyota-innova-tabrak-truk-di-tol-jagorawi-seorang-perempuan-muda-tewas-ng2N4nHyzp.jpg
Toyota Innova Tabrak Truk di Tol Jagorawi, Seorang Perempuan Muda Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/23/340/2366740/sopir-ngantuk-mitsubishi-pajero-terjun-bebas-ke-sungai-KkvQv791Ww.jpg
Sopir Ngantuk, Mitsubishi Pajero Terjun Bebas ke Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/04/338/2288213/xenia-terlibat-tabrakan-di-tol-jagorawi-5-orang-terluka-rP2dC7wrBN.jpg
Xenia Terlibat Tabrakan di Tol Jagorawi, 5 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/07/340/1809805/coba-hindari-lubang-minibus-tabrak-pengendara-motor-hingga-kritis-qzKmbpwNcP.jpg
Coba Hindari Lubang, Minibus Tabrak Pengendara Motor Hingga Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement