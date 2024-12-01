Breaking News! Minibus Elf Terjun ke Jurang di Puncak Bogor, 1 Tewas dan Belasan Penumpang Terluka

BOGOR – Sebuah minibus jenis elf terguling di Puncak, tepatnya di Jalan Alternatif Curug Panjang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang dilaporkan tewas dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.15 WIB. Awalnya, elf dengan nomor polisi B 7027 JDA yang dikendarai MJ (33) melaju dari arah Ciawi Villa Paradise Hills menuju Megamendung.

"Kondisi jalan menurun tajam menikung ke kanan dan arus lalu lintas sepi lancar," kata Ipda Ferdhyan, di Bogor, Minggu (1/12/2024).

Namun, di lokasi sopir elf tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sehingga, kendaraan bergerak oleng ke kiri membentur bahu jalan dan terjatuh ke dalam tebing jalur Curug Panjang. "Sehingga terjadilah kecelakaan tunggal," jelasnya.

Dalam kejadian ini, satu orang penumpangnya yang berinisial MA (39) meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan, terdapat 2 orang mengalami luka berat dan 16 orang lainnya luka ringan.

"Korban meninggal dunia 1 orang, 2 orang luka berat dan 16 luka ringan,"tutup Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan.

(Fahmi Firdaus )