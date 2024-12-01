Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang, LRT Jabodebek Alami Gangguan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |20:43 WIB
Pohon Tumbang, LRT Jabodebek Alami Gangguan
Pohon Tumbang, LRT Jabodebek Alami Gangguan
JAKARTA - Perjalanan LRT Jabodebek relasi Dukuh Atas-Harjamukti, sempat terganggu di petak jalan Ciracas-Harjamukti. Peristiwa itu terjadi karena adanya pohon tumbang yang menghalangi jalur perjalanan.

"Pada pukul 15.43 WIB, terjadi gangguan perjalnaan di petak jalan Ciracas-Harjamukti yang diakibatkan oleh adanya pohon tumbang yang menghalangi jalur LRT Jabodebek,"kata Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, Minggu (1/12/2024).

"Akibatnya kereta terhenti dan tidak dapat melanjutkan perjalanan," sambung Mahendro.

Tim operasional LRT Jabodebek saat itu langsung bergerak cepat dan menurunkan kereta penolong. Saat itu, kereta diturunkan untuk mengevakuasi para penumpang.

"Seluruh penumpang berhasil diantar dengan selamat ke Stasiun Harjamukti tanpa ada laporan korban luka-luka baik di pihak penumpang maupun petugas," sambung dia.

LRT juga melakukan penyesuaian jadwal perjalanan sebagi tindak lanjut kejadian ini. Adapun perjalanan relasi Dukuh Atas-Harjamukti disesuaikan menjadi Dukuh Atas-Ciracas.

 

Pohon Tumbang LRT Jabodebek LRT
