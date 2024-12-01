Remaja 14 Tahun di Jaksel Menyesal Bunuh Ayah dan Neneknya, Tanyakan Kondisi Ibunya yang Kritis

JAKARTA –Remaja berinisial MAS (14) yang tega membunuh ayahnya APW (40) dan neneknya RM (69) di Cilandak, Jakarta Selatan telah normal dan bisa diajak bicara. MAS juga berusaha membunuh ibunya, namun nyawanya berhasil diselamatkan.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal mengatakan, saat ini kondisi pelaku telah bisa diajak bicara oleh polisi. Pelaku merasa menyesal atas perbuataannya dan menanyakan apakah kondisi ibunya dalam keadaan baik-baik saja.

"Ya dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Dia sangat menyesal mengenai kejadian ini," kata Ade, di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Namun, Ade belum mengungkapkan alasan dan motif hingga MAS tega menghabisi nyawa keluarganya. Ia mengatakan saat ini kepolisian bersama psikologi forensik akan melakukan pemeriksaan terhadap MAS.

"Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap.

“Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini," pungkasnya.