Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Remaja 14 Tahun di Jaksel Menyesal Bunuh Ayah dan Neneknya, Tanyakan Kondisi Ibunya yang Kritis

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |22:06 WIB
Remaja 14 Tahun di Jaksel Menyesal Bunuh Ayah dan Neneknya, Tanyakan Kondisi Ibunya yang Kritis
TKP Anak Bunuh Ayah dan Neneknya/Okezone
A
A
A

JAKARTA –Remaja berinisial MAS (14) yang tega membunuh ayahnya APW (40) dan neneknya RM (69) di Cilandak, Jakarta Selatan telah normal dan bisa diajak bicara. MAS juga berusaha membunuh ibunya, namun nyawanya berhasil diselamatkan.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal mengatakan, saat ini kondisi pelaku telah bisa diajak bicara oleh polisi. Pelaku merasa menyesal atas perbuataannya dan menanyakan apakah kondisi ibunya dalam keadaan baik-baik saja.

"Ya dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya. Dia sangat menyesal mengenai kejadian ini," kata Ade, di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Namun, Ade belum mengungkapkan alasan dan motif hingga MAS tega menghabisi nyawa keluarganya. Ia mengatakan saat ini kepolisian bersama psikologi forensik akan melakukan pemeriksaan terhadap MAS.

"Itu masih dalam pendalaman ya, kenapa dia tiba-tiba mendadak melakukan itu, kemudian ada tekanan apa, nanti itu psikolog yang akan memberikan penjelasan bagaimana hasilnya. Dan itu pun pasti bertahap.

“Tahap awal sudah, kemudian nanti sampai terakhir pendalaman. Dan semuanya kita mengikutkan stakeholder terkait dalam pengadilan anak ini," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833/pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186390/alvaro-m2UH_large.jpg
Tragis, Alvaro Sempat Ditindih dan Dicekik Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186382/pembunuhan-AWw9_large.jpg
Handuk Coklat, Saksi Bisu Kebengisan Ayah Tiri Habisi Nyawa Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186343/penculikan_anak-PEyM_large.jpg
Detik-Detik Ayah Tiri Bunuh Alvaro Terungkap di Prarekonstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173668/kos-IopM_large.jpg
Bocah Perempuan Tewas Bersimbah Darah di Penjaringan Kerap Alami Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168179/sopir-PnUY_large.jpg
Sopir yang Bunuh Anak Majikan di Kebayoran Lama Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement