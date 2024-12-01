Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Evakuasi Pohon Tumbang Selasai, LRT Jabodebek Kembali Beroperasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |23:11 WIB
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan operasi moda transportasi LRT Jabodebek kembali normal setelah sebelumnya sempat mengalami gangguan perjalanan pada relasi Dukuh Atas-Harjamukti. Penyesuaian jadwal perjalanan yang sempat dilakukan kini sudah pulih.

"Operasional LRT Jabodebek telah kembali berjalan normal. Seluruh layanan kembali meyalani penumpang secara penuh," Ujar Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, Minggu (1/12/2024).

Mahendro menjelaskan gangguan yang terjadi dalam operasional LRT hari ini disebabkan adanya pohon tumbang di petak jalan Ciracas-Harjamukti.

Dia juga memastikan, jalur yang sempat terdampak pohon tumbang pun dipastikan aman untuk dilintasi.

"Evakuasi kereta yang terdampak pohon tumbang juga telah selesai dilakukan. Jalur dipastikan kembali aman untuk operasional," jelas dia.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh penumpang atas pengertian dan kerjasama yang diberikan selama proses penanganan berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penumpang atas kesabaran dan kerjasama yang luar biasa selama proses penanganan berlangsung. Kami juga mengapresiasi kerja keras tim operasional yang telah sigap menangani situasi ini dengan baik. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang adalah prioritas utama kami,” ujar Mahendro.

 

Telusuri berita news lainnya
