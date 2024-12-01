Kesaksian Mengejutkan Warga soal Korban Pembunuhan Ayah dan Nenek di Jaksel

JAKARTA - Warga sekitar mengungkap detik-detik korban inisial AP (40) berhasil selamat dalam peristiwa berdarah di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang anak 14 tahun, MAS tega membunuh ayahnya APW (40) dan neneknya RM (69) dan melukai ibu hingga luka parah.

Saksi bernama Nugroho Setiadi menjelaskan, awalnya dirinya mendapat informasi terkait peristiwa tersebut dari pihak sekuriti Perumahan Bona Indah.

"Dihubungi sama ketua danru, komandan regu (sekuriti), karena rumah saya dekat sini, akhirnya saya datang ke sini, saya lihat beliau (korban AP)," ujar Nugroho, saat ditemui pada Minggu (1/12/2024).

Posisi ibu korban yang berada di seberang rumah tempat kejadian perkara (TKP) dalam keadaan telentang. "Jadi saya datang jam setengah 2, itu korban sudah ada di sini (menunjuk seberang TKP), ada bekas darahnya di sini," ucap dia.

"Dan kemudian saya dengar yang di dalam katanya sudah meninggal, jadi saya fokus ke yang masih hidup," sambungnya.