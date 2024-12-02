Habib Rizieq Akan Hadiri Reuni 212 di Monas dari Jam 3 Pagi

JAKARTA - Habib Rizieq Shihab direncanakan bakal menghadiri Aksi Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Senin 12 Desember 2024. Polisi juga telah melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.

"Insya Allah Habib Rizieq imam besar umat islam, hadir bersama umat dalam acara reuni akbar 212 di Monas," kata Wakil Ketua Reuni 212, Buya Husein kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

Menurutnya, Habis Rizieq akan hadir sejak pukul 03.00 WIB, dan mengikuti sejumlah rangkaian acara, mulai dari salat tahajud, munajat, muhasabah, hingga salat subuh berjamaah.

"Insya Allah beliau hadir di awal ikut solat tahajud kemudian munajat, muhasabah, solat subuh, dzikir, baca maulid, salawat, kemudian lagu Indonesia Raya, mars serta Tausyiah," katanya.

"Sambutan sambutan dan Tausyiah, Insya Allah beliau akan Tausyiah di akhir kemudian akan ditutup dengan doa. dimulai dari jam 3 sampai jam 8 pagi," sambungnya.

Adapun reuni akbar tahun ini bertajuk 'Revolusi Akhlak Untuk Indonesia Berkah dan Palestina Merdeka', dengan total belasan ribu massa 212 yang akan menghadiri aksi tersebut.

(Fahmi Firdaus )