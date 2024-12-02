Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 2 Desember: Aksi 212

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |07:10 WIB
Peristiwa 2 Desember: Aksi 212
Aksi 212 di Monas (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 2 Desember. Salah satunya Aksi Damai 212 di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada 2016.

Berikut ini sejumlah peristiwa yang terjadi pada 2 Desember yang telah dirangkum:

1. Aksi 212

Beberapa ormas Islam kembali mengadakan aksi super damai untuk menuntut gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Aksi 2 Desember atau yang disebut juga Aksi 212 dan Aksi Bela Islam III terjadi pada 2 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia di mana sedikitnya jutaan massa kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dihukum karena dianggap menistakan agama.

2. Uni Emirat Arab dibentuk

Uni Emirat Arab (disingkat UEA) adalah sebuah negara federasi dari tujuh emirat yang kaya akan minyak bumi. Tujuh emirat ini adalah: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah dan Umm al-Qaiwain,UEA adalah tempat bagi bangunan tertinggi di dunia (burj khalifa).

3. Hari Kelahiran petenis asal Serbia Monica Seles

Monica Seles lahir 2 Desember 1973 adalah bekas petenis profesional nomor 1. Dia menjadi juara termuda Prancis Terbuka 1990 pada usia 16 tahun.

 

Topik Artikel :
Monas Catatan Sejarah Aksi 212
