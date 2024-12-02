Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Cuaca Ekstrem Terjang Wilayah Indonesia saat Libur Nataru 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |08:38 WIB
Waspada! Cuaca Ekstrem Terjang Wilayah Indonesia saat Libur Nataru 2025
Waspada! Cuaca Ekstrem Terjang Wilayah Indonesia saat Libur Nataru 2025
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gerombolan awan hujan terdeteksi akan melewati wilayah Indonesia. Hal ini akan berdampak pada peningkatan curah hujan pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

“Gerombolan awan sudah terdeteksi akan melewati Indonesia. Dampaknya adalah peningkatan curah hujan, terutama di wilayah Jawa dan Sumatra yang saat ini tengah memasuki puncak musim hujan. Peningkatan ini diprediksi akan semakin intensif pada periode 20 hingga 26 Desember 2024,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dikutip dari laman resmi BMKG, Senin (2/12/2024).

Hal ini diutarakannya saat melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas persiapan menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda pada akhir tahun ini. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, beserta jajaran terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Dwikorita menekankan pentingnya kolaborasi antara BMKG dan Kementerian PU guna menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

Dia juga menambahkan, bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tiga isu utama yang menjadi fokus perhatian khususnya menjelang libur akhir tahun, yaitu antisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, kewaspadaan terhadap ancaman banjir lahar di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki, serta penguatan upaya mitigasi bencana yang terintegrasi.

Menurutnya, faktor dinamika atmosfer seperti gelombang ekuator dan fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) turut memengaruhi potensi cuaca ekstrem tersebut.

Dia pun berharap, dengan informasi yang telah disampaikan, Kementerian PU dapat memanfaatkannya untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif.

“Langkah antisipasi sangat penting untuk memastikan infrastruktur tetap kokoh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188658/mudik-l6Ms_large.jpg
Menhub Prediksi 119 Juta Orang Bepergian saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186451/polda_metro_jaya-XAbs_large.jpg
Apel Pam Swakarsa, Kapolda Metro Ajak Satpam-Satkamling Jaga Jakarta Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186341/dpr_ri-NF80_large.jpg
Jelang Nataru, DPR Minta Pengamanan Depot BBM Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183051/agus-98H3_large.jpg
Siaga Nataru 2026, Korlantas Polri Siapkan Skenario Pengamanan Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101229/tahun_baru-S9G0_large.jpg
Nataru Berlangsung Aman, Usman Hamid Akui Sempat Khawatir dengan Insiden Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101106/warga_balik_ke_jabotabek_usai_libur_tahun_baru-JmS2_large.jpg
344 Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek Usai Libur Tahun Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement