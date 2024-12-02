Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!

JAKARTA - Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS) menegaskan, bahwa kontestasi Pilpres-Pilkada sudah selesai sehingga jangan mau terpecah belah karena berbeda pilihan politik lima tahun ke depan. Hal itu disampaikan dalam acara Reuni Alumni 212 di Kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2024).

"Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga, Alhamdulillah, Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak, Saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini, baik Pilpres, kalau Pilkada memecah belah kita," kata Habib Rizieq dihadapan ribuan massa PA 212.

"Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, saudara, berani-beraninya ulama di munafik, munafikan, sesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan, jangan," lanjutnya.

Habib Rizieq menegaskan, perbedaan pilihan politik wajib saling menghormati dan jangan mau untuk dipecah belah.

"Ada habaib, ada ulama, berbeda pilihan dengan kita, Sudara, masing-masing punya ikhtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, Sudara. Jangan, jangan mau dipecah belah," ujarnya.

Habib Rizieq menilai kontestasi Pilpres-Pilkada 5 tahunan merupakan hajat segelintir elit sehingga sebagai rakyat jangan mau diadu domba.