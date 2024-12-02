Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Habib Rizieq Dukung Sikap Prabowo Bela Palestina: Harus Selalu Ada di Hati Kita

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |10:42 WIB
Habib Rizieq Dukung Sikap Prabowo Bela Palestina: Harus Selalu Ada di Hati Kita
Habib Rizieq Shihab (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Habib Rizieq Shihab hadir dalam kegiatan Reun Aksii 212 di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024) pagi tadi. Dalam orasinya, Habib Rizieq menyatakan mendukung aksi Presiden Prabowo Subianto dalam membantu dan membela Palestina, Dirinya juga menyerukan agar seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menaruh Palestina di hatinya.

"Khusus untuk Palestina saya sepakat dengan KH Muhyidin Djunaidi (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI) tadi luar biasa, beliau mengusulkan pada Bapak Presiden Prabowo, yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina," ujar Habib Rizieq dalam sambutannya, Senin (2/12/2024).

Menurutnya, dia mendukung sikap Presiden Prabowo dalam membantu dan membela Palestina. Bahkan, kalau perlu Indonesia membuka pendaftaran dan melatih para relawan untuk bisa dikirimkan ke Gaza guna membantu pembebasan Al Aqsa yang hingga saat ini masih diduduki oleh Israel.

"Jadi, kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita, KH Muhyidin tadi, sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Usulan tadi merupakan usulan luar biasa," tuturnya.

Dia menambahkan, masyarakat Indonesia secara umum dan khusus umat muslim diminta untuk tak pernah melupakan Palestina di hatinya. Palestina harus menjadi prioritas dalam perjuangan internasional dan dia pun mendoakan agar Allah SWT memberikan Palestina kemerdekaan dan dibebaskan dari penjajahan Israel.

"Kita tak boleh melupakan tentang Palestina, Palestina harus selalu ada di hati kita, Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional, agar Masjid Al-Aqsa dibebaskan oleh Allah SWT dari cengkeraman Israel durjana dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      

