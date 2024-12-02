Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Habib Rizieq pada Prabowo untuk Tegakkan Hukum: Korupsi Merajalela, Judi di Mana-Mana! 

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |11:02 WIB
Pesan Habib Rizieq pada Prabowo untuk Tegakkan Hukum: Korupsi Merajalela, Judi di Mana-Mana! 
Habib Rizieq Shihab berpesan para Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum (Foto : Dok. Okezone)
JAKARTA - Habib Rizieq Shihab berpesan agar Presiden RI, Prabowo Subianto membersihkan orang-orang yang telah merusak Indonesia, serta memberantas korupsi, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, hingga menegakkan keadilan. Pesan itu disampaikan dalam acara Reuni 212 di Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2024) pagi tadi.

"Saya ingatkan di sini, penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, khususnya dalam satu dekade, 10 tahun terakhir, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri. Maka itu, saya berharap, mereka-mereka yang telah merusak negeri ini jangan dibiarkan," ujar Habib Rizieq dalam sambutannya, Senin (2/12/2024).

Menurutnya, orang-orang yang telah merusak Indonesia haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Maka itu, dia pun secara tulus dan hormat meminta Presiden RI, Prabowo Subianto untuk bisa membersihkan pemerintahan Indonesia dari orang-orang bermasalah tersebut.

"Bapak Presiden Prabowo Sudianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri, jangan mereka dibiarkan, proses hukum tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia," tuturnya.

Dia pun mendukung Presiden Prabowo menindak tegas orang-orang bermasalah tersebut dan tanpa pandang bulu. Dia pun mendoakan agar Prabowo bisa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT dalam memimpin Indonesia agar masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera ke depannya.

"Mari kita baca suratul Al-Fatihah, kota mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Sudianto bisa diberikan kekuatan, diberikan sehat wal afiat agar mampu memimpin Indonesia, agar mampu mensejahterakan rakyat, agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara Umarot dengan Ulama. Kita mohon pada Allah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat," katanya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
