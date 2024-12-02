Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pernah Disanksi soal Kasus Ferdy Sambo, Kombes Budhi Herdi Pecah Bintang Jabat Posisi Strategis

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |11:20 WIB
Pernah Disanksi soal Kasus Ferdy Sambo, Kombes Budhi Herdi Pecah Bintang Jabat Posisi Strategis
Pernah Disanksi soal Kasus Ferdy Sambo, Kombes Budhi Herdi Pecah Bintang Jabat Posisi Strategis
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di Rupattama Polri, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Sebanyak 16 personel Polri pecah bintang menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen. Mereka dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan Kombes. Salah satunya adalah Budhi Herdi Susianto.

Budhi mendapatkan promosi kenaikan pangkat menjadi seorang Brigadir Jenderal (Brigjen). Dia menduduki jabatan baru sebagai Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpers) SSDM Polri menggantikan Brigjen Erthel Stephan.

Hal ini tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/2517/XI/KEP/2024 yang dikeluarkan pada 11 November 2024 dan ditandatangani As SDM Polri, Irjen Dedi Prasetyo.

Karowapers sendiri merupakan jabatan strategis di SDM Polri yang membidangi terkait perawatan personel serta membina personel Polri.

Budhi Herdi sebelumnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Selatan pada 2021 dan dicopot jabatannya karena tersandung kasus Ferdy Sambo. Saat itu, arbituren Akpol 1996 ini dimutasikan ke Pamen Yanma Polri.

(Fahmi Firdaus )

      
