Usai dari Karawang, Prabowo Bakal Gelar Sidang Kabinet Sore Ini

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bakal menggelar sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada sore hari ini Senin (2/12/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membernarkan hal tersebut. Meski begitu, Hasan belum mau membeberkan agenda yang akan dibahas pada sidang kabinet tersebut.

"Nanti rencana memang ada sidang kabinet. Agendanya baru bisa nanti setelah sidang," ujar Hasan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari ini mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Desember 2024.

Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Dari atas menara, Presiden menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.