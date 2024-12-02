Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Perkuat Kewenangan KPK Tangani Korupsi Militer Jadi Tantangan Besar Pemerintahan Prabowo

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |14:11 WIB
MK Perkuat Kewenangan KPK Tangani Korupsi Militer Jadi Tantangan Besar Pemerintahan Prabowo
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di institusi militer dinilai langkah positif. Putusan itu bahkan dianggap memberikan harapan baru bagi Indonesia dalam bersih-bersih praktik rasuah hingga ke militer.

Pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C. Zulkifli, SH., MH, dalam catatan analisisnya menyebut keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menerapkan strategi yang matang, sistem hukum yang tegas, dan keberanian untuk bertindak tanpa pandang bulu.

Dia mengatakan keputusan MK ini juga menjadi ujian penting bagi Presiden Prabowo Subianto dalam masa 100 hari pemerintahannya.

"Sebagai Presiden dengan latar belakang militer, Prabowo harus mampu menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, termasuk di institusi militer. Namun, dia juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik politik atau kepentingan yang justru melemahkan upayanya membangun bangsa," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Dia menuturkan putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 87/PUU-XXI/2023 merupakan sebuah langkah besar. Putusan itu juga mempertegas kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi di institusi militer.

"Sebuah keputusan yang layak diapresiasi, karena menjadi titik penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.

Pieter Zulkifli menyatakan gugatan yang dikemukakan oleh advokat Gugum Ridho Putra ini menyoroti frasa 'mengkoordinasikan dan mengendalikan' dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188175//kpk-0czl_large.jpg
Berkas Perkara Dilimpahkan, Eks Bupati Koltim Cs Segera Diadili di Kasus Proyek RSUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188117//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-cytm_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Cekal Yaqut dan Bos Maktour: Keterangan Sangat Kami Perlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188090//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-7zIy_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188086//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-CEaY_large.jpg
KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187964//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-CI1O_large.jpg
Periksa Anak Gubernur Kalbar Terkait Kasus Proyek Jalan di Mempawah, KPK Dalami Aliran Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187750//kpk-gv49_large.jpg
KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement