Hari Antikorupsi Sedunia, KPK: Perkuat Komitmen Bersama Berantas Korupsi Melalui Literasi!

JAKARTA – Hari Antikorupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk secara aktif menyuarakan dan melawan korupsi dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan hari ini untuk menarik perhatian pada perlunya mengambil sikap anti-korupsi.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menjelaskan seputar strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan serta indeks persepsi korupsi di Indonesia dan hal terkait lainnya.

Salah satunya dengan memperkuat komitmen bersama dalam memberantas korupsi melalui literasi di Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

“Yang perlu ditanamkan didalam diri kita sebagai individu untuk tidak melakukan korupsi adalah melalui Jumat Bersepeda KK,”ujar Wawan saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, bertajuk "Teguhkan Komitmen, Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju,” dikutip, Senin (2/12/2024).

“Yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras,”tutup Wawan.

Kegiatan yang dilakukan berupa literasi dan edukasi terkait implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dengan mengundang Direksi perusahaan serta pihak ketiga yang selama ini telah bekerjasama dengan BRI Life.