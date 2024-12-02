Respons Menteri HAM soal Penembakan Siswa SMK di Semarang

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy (18) siswa SMKN 4 Semarang oleh anggota Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenuddin (38).

Pigai mengatakan dia telah mendapatkan laporan terkait masalah ini. “Staf saya sudah laporkan ke saya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Pigai mengatakan dari laporan yang dia terima bahwa siswa SMK tersebut bukan dari kelompok tawuran.

Dia menegaskan kasus penembakan tersebut harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat. “Dan kita percaya bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat,” kata dia.

Namun, Pigai mengaku tidak ikut mengurusi lebih lanjut kasus itu. Dia meminta untuk menyerahkan kasus kepada pihak pengadilan.