Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tetapkan 1 Tersangka Dugaan Korupsi Pengolahan Karet di Kementan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |19:38 WIB
KPK Tetapkan 1 Tersangka Dugaan Korupsi Pengolahan Karet di Kementan
Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa sarana pengolahan karet pada Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021-2023. Dalam perkara ini, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Dalam perkara ini, KPK telah mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri terkait perkara tersebut. Selain itu, lanjut dia, Lembaga Antirasuah tersebut telah melakukan penggeledahan di satu lokasi.

"Ada yang dicegah, ada delapan orang. (Sudah) giat geledah," ujar dia.

Sebagai informasi, KPK kini memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan RI 2021–2023. Kasus ini merupakan kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan fasilitas pengolahan karet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162310/kpk-F5ne_large.jpg
KPK Geledah Kantor Dirjen Kemenkes Terkait Proyek RSUD, Sita Sejumlah Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161290/korupsi-xOHU_large.jpg
Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Kimia Farma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159156/dpr-6F7e_large.jpg
Soal Kasus Beras Subsidi, DPR: Kejagung Jangan Ragu, Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151148/korupsi-Hjco_large.jpg
Korupsi Proyek Jalan, Kadis PUPR Sumut Dapat Jatah Rp8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151113/kpk-zv3e_large.jpg
Bongkar Korupsi Proyek Jalan, KPK Buka Peluang Panggil Gubernur Sumut Bobby Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151088/kpk-sOLy_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Kadis PUPR Sumut Tersangka Suap Proyek Jalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement