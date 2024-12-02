KPK Tetapkan 1 Tersangka Dugaan Korupsi Pengolahan Karet di Kementan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa sarana pengolahan karet pada Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021-2023. Dalam perkara ini, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Dalam perkara ini, KPK telah mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri terkait perkara tersebut. Selain itu, lanjut dia, Lembaga Antirasuah tersebut telah melakukan penggeledahan di satu lokasi.

"Ada yang dicegah, ada delapan orang. (Sudah) giat geledah," ujar dia.

Sebagai informasi, KPK kini memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan RI 2021–2023. Kasus ini merupakan kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan fasilitas pengolahan karet.