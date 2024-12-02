Advertisement
Mendagri Keberatan Usulan Polri di Bawah Kemendagri 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |20:41 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku keberatan dengan usulan PDI Perjuangan (PDIP) yang menginginkan institusi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya berkeberatan," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Tito menjelaskan alasannya keberatan dengan usulan tersebut, karena posisi Kepolisian sudah dibawah naungan Presiden langsung.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi, sudah itu saja," kata jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengusulkan agar institusi Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri.

Topik Artikel :
tni Mendagri Kemendagri polri
