INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Disabilitas Internasional, Angkie Yudistia Dukung Asta Cita Prabowo Demi Wujudkan Inklusivitas

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |20:57 WIB
Angkie Yudistia
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus Presiden RI Periode 2019-2024 Angkie Yudistia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan acara Hari Disabilitas Internasional (HDI) oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

Setiap tahunnya, HDI diperingati pada 3 Desember. 

Diketahui, Kemensos juga telah mengampanyekan #SetaraBerkarya,  Kampanye yang menekankan pentingnya kesetaraan dan pemberdayaan. Kedua hal itu, kata Angkie, sangatlah penting.

Hari Disabilitas Internasional 2024 menjadi momentum penting untuk merayakan keberagaman, memperkuat solidaritas, dan membuka peluang setara bagi semua-termasuk penyandang disabilitas-untuk bersama-sama berkarya dan berkontribusi bagi bangsa.

Angkie --yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo itu-- mengatakan pemerintahan yang inklusif merupakan salah satu fokus utama dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yang berkomitmen untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan merata bagi seluruh rakyat. 

Untuk itu, Angkie menyebut konsep inklusivitas ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki akses yang setara terhadap layanan publik dan kesempatan ekonomi.

"Salah satu pilar penting dari pemerintahan inklusif ini adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Saya meyakini, melalui Pemerintah saat ini, dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Wapres Gibran terus berupaya memperkuat pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, sebagaimana Asta Cita," kata Angkie kepada wartawan, di Jakarta, Senin (2/12/2024).

 

Telusuri berita news lainnya
