Breaking News! KPK OTT Pejabat Daerah di Pekanbaru Riau

JAKARTA - Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, tim menggelar giat tangkap tangan di daerah Pekanbaru, Riau.

"Benar KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi Okezone, Senin (2/12/2024).

KPK dikabarkan menangkap seorang pejabat daerah di Pekanbaru. Namun, belum diketahui siapa pejabat daerah yang terjaring OTT tersebut. Saat ini, pihak yang terjaring OTT masih dilakukan pemeriksaan intensif.

"Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1x24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat," pungkas Ghufron.

(Arief Setyadi )