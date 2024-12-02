Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK OTT Pejabat Daerah di Pekanbaru Riau

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |21:12 WIB
Breaking News! KPK OTT Pejabat Daerah di Pekanbaru Riau
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, tim menggelar giat tangkap tangan di daerah Pekanbaru, Riau.

"Benar KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi Okezone, Senin (2/12/2024).

KPK dikabarkan menangkap seorang pejabat daerah di Pekanbaru. Namun, belum diketahui siapa pejabat daerah yang terjaring OTT tersebut. Saat ini, pihak yang terjaring OTT masih dilakukan pemeriksaan intensif.

"Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1x24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat," pungkas Ghufron.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181701/gubernur_riau-teSN_large.jpg
Manuver Gubernur Riau Perintahkan Bawahan Harus Tegak Lurus pada Satu 'Matahari'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181209/gubernur_riau-7UWn_large.jpg
Breaking News! Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181160/kpk-9vb0_large.jpg
OTT KPK di Riau, 10 Orang Termasuk Gubernur Abdul Wahid Dibawa ke Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181112/korupsi-6zXh_large.jpg
OTT di Riau, KPK: Ada 10 Orang yang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181101/kpk-hc45_large.jpg
OTT di Riau, KPK Tangkap Gubernur Abdul Wahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181091/kpk-jGei_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Riau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement