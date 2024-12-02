Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Oknum Polisi Tembak Pelajar, DPR: Jangan Seenaknya Pakai Senpi!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |21:39 WIB
Oknum Polisi Tembak Pelajar, DPR: Jangan Seenaknya Pakai Senpi!
DPR (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka mengecam tindakan oknum polisi yang menembak pelajar SMK di Semarang hingga tewas. Menurutnya, kepolisian harus melakukan investigasi dan evaluasi penggunaan senjata api (senpi) terhadap anggotanya. 

"Saya sangat mengecam insiden tersebut. Kasus penembakan seperti ini sudah bukan sekali dua kali saja, sehingga harus dilakukan evaluasi dalam penggunaan senpi. Anggota jangan seenaknya pakai senpi dan membuat masyarakat menjadi korban," kata Martin dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2024). 

Martin mengatakan, tugas Polri seharusnya mengayomi masyarakat, namun yang terjadi saat ini justru oknum polisi kerap kali melukai rakyat. “Sikap arogansi aparat kepada masyarakat harus dihentikan. Jangan menggunakan dalih kewenangan lalu semena-mena kepada rakyat, termasuk dalam penggunaan senpi,” tegasnya.

"Harus ada evaluasi aturan mengenai penggunaan senpi. Termasuk tes psikologi berkala kepada anggota yang berwenang memegang senjata api. Jangan sampai ada rakyat yang terluka lagi hanya karena sikap arogansi oknum polisi," imbuh Martin.

Martin menyoroti klaim Polisi yang menyebutkan bahwa pelaku berpangkat Aipda dengan inisial RZ terpaksa melepaskan 2 peluru untuk melerai tawuran. Pelaku juga mengaku diserang oleh massa tawuran sehingga meletuskan senpinya.

“Kalau maksudnya untuk melerai, kenapa senpi tidak diarahkan ke atas sehingga tidak mengenai orang. Ini kan masih anak-anak. Misalpun benar terjadi adanya tawuran, mereka pasti akan mundur hanya dengan tembakan peringatan,” ujar Martin.

“Tapi kalau sampai mengenai korban, artinya senpi memang diarahkan ke depan. Patut dicurigai adanya mens rea atau niat jahat dari pelaku yang sengaja menodongkan senjata ke korban,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/338/3112475/penembakan-ICWv_large.jpg
2 Anggota TNI AL Didakwa atas Pembunuhan Bos Rental, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/608/3111317/penembakan-UmRM_large.jpg
Breaking News! Seorang Polisi Ditembak Pria Misterius di Deliserdang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111091/mayat-UW8O_large.jpg
1 WNI yang Ditembak Maritim Malaysia Meninggal Usai Operasi Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110617/penembakan-CmZX_large.jpg
Penembak Pria hingga Tewas di Bogor Diduga Orang Bayaran, Pelaku Utama Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/338/3110135/penembakan-krbx_large.jpg
Korban Penembakan di Bogor Diduga Sudah Ditarget Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/338/3110130/penembakan-mlj2_large.jpg
Ditembak OTK, Pria di Bogor Alami Luka di Dada dan Pinggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement