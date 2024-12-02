Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Minta Seluruh Kader PKB Berkontribusi Atasi Bahaya Judi Online

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |21:47 WIB
Cak Imin Minta Seluruh Kader PKB Berkontribusi Atasi Bahaya Judi Online
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta seluruh anggota Fraksi PKB untuk terus mengasah kemampuan dan kapasitas keilmuan diri di tengah perubahan di semua lini.

Demikian diungkapkannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Jakarta, Senin (2/12/2024).

"Kita harus terus mengapgrade kapasitas dan kemampuan kita agar kita bisa menghadirkan cara yang efektif menyelesaikan persoalan bangsa kita. Apa yang kita lakukan adalah rangkaian ikhtiar kita menata, memperbaiki dan mempercepat kemakmuran bangsa kita," ujarnya.

Cak Imin -- panggilan akrabnya -- menyatakan PKB tetap bisa berperan meski di tengah keterbatasan selama dibarengi dengan inovasi, kreatifitas, serta terobosan-terobosan yang tidak mudah.

"Mari kita terus belajar memperbaiki kapasitas kolektif kita, terutama Fraksi-Fraksi PKB di Jawa Timur," tegasnya.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu mendukung tema Bimtek terkait pemberantasan judi online (Judol).

Dia pun mengurai tiga hal yang perlu dilakukan Fraksi PKB terkait Judol, pertama harus ada keberanian mengambil keputusan. Kedua, regulasi yang tegas. Ketiga, memperbaiki pola pendidikan.

"Kecanduan judol itu karena kognisi, sejak kecil anak kecil dikasih HP tapi tidak diberi edukasi hal-hal yang positif. Itu adalah fakta yang harus diatasi oleh negara, tetapi juga harus diimbangi dengan perbaikan pendidikan kita,”ujarnya.

“Bagaimana teknologi dan disrupsi di kehidupan kita ini memerlukan inovasi dan solusi. Dan saya yakin PKB bisa berkontribusi mengatasi masalah itu," lanjutnya.

Dia berharap, anggota DPR-DPRD PKB mengatisipasi percepatan perubahan dengan sungguh-sungguh, tidak menjadikan perubahan ini hal yang terlewatkan tapi kita harus muncul memberi jawaban serta solusi atas masalah itu.

“Makanya tagline PKB sekarang adalah PKB Solusi Bangsa," tutup Cak Imin.

 

