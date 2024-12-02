Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Puji Kinerja Menko Zulhas dan Menteri Teknis Bidang Pangan, Prabowo: Sangat Menggembirakan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |21:54 WIB
Puji Kinerja Menko Zulhas dan Menteri Teknis Bidang Pangan, Prabowo: Sangat Menggembirakan!
Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian atas kinerja dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) serta team kerja menteri teknis bidang pangan. Dikatakan Prabowo, Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu telah bekerja dengan baik di sektor pangan.

"Saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita," kata Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, Menko Pangan telah menunjukan kinerja yang cukup baik dalam meningkatkan produksi hingga cadangan pangan. Bahkan cadangan pangan RI terbesar selama beberapa tahun terakhir.

"Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu. Saya mendapatkan paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton," ujar Prabowo.

Sekadar diketahui, Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sangat serius dalam bidang pangan bahkan menjadikannya program strategis. Prabowo menargetkan Indonesia bisa melakukan swasembada pangan pada 2027 mendatang.

Selain itu, menteri dan kepala badan teknis bidang pangan yang yang dimaksud bekerja baik antara lain adalah Menteri Pertanian, Direktur Utama Perum Bulog dan kepala Badan Pangan Nasional.

(Fahmi Firdaus )

      
