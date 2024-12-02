Penjabat Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK

JAKARTA - Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat daerah di Pekanbaru, Riau, Senin (2/12/2024). Pejabat daerah yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut yakni, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru.

"Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak saat dikonfirmasi MNC Portal, Senin (2/11/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pj Wali Kota Pekanbaru yang ditangkap berinisial RM. Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan secara terang benderang identitas Pj Wali Kota Pekanbaru tersebut.

Tanak juga enggan membeberkan secara detail berapa orang yang diamankan dalam OTT di Pekanbaru tersebut. Para pihak yang diamankan tersebut saat ini masih diperiksa intensif di Pekanbaru.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK berjanji akan mengumumkan secara detail pihak-pihak yang terjaring serta kronologi OTT di Pekanbaru.



(Arief Setyadi )