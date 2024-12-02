Usai Pilkada 2024, DPR: Kini Saatnya Semua Bersatu

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap para calon kepala daerah terpilih dapat bekerja dengan amanah. Ia bersyukur pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin daerah berjalan dengan lancar, meski ada beberapa dinamika yang terjadi di sejumlah wilayah dalam gelaran Pilkada serentak 2024.

“Kita bersyukur penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 telah dilalui dengan baik. Semoga calon kepala daerah yang terpilih dapat bekerja dengan amanah usai dilantik nanti,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Senin (2/12/2024).

Cucun pun menekankan pentingnya semua pihak menghormati hasil Pilkada. “Kami mengucapkan selamat bagi semua calon kepala daerah terpilih, dan bagi yang belum berhasil di Pilkada kali ini mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak integritas proses demokrasi,” paparnya.

“Dalam kontestasi pemilihan umum, menang dan kalah adalah keniscayaan. Apabila, ada perselisihan, gunakanlah jalur-jalur yang diatur dalam undang-undang. Selain demi kepastian hukum, pastinya juga untuk menjaga kenyamanan di tengah-tengah masyarakat,” sambung Cucun.

Lebih lanjut, pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra) tersebut berharap calon kepala daerah terpilih dapat menjalankan kepemimpinan yang inklusif. Cucun juga meminta calon kepala daerah terpilih mendengarkan aspirasi semua lapisan masyarakat.

“Tentunya ini termasuk untuk mereka yang tidak memilihnya. Saat sudah ditetapkan sebagai kepala daerah, pasangan calon harus menjadi pemimpin semua rakyat di daerahnya, bukan hanya untuk pendukung mereka saja,” terangnya.

Cucun mengingatkan calon kepala daerah terpilih untuk memastikan menepati janji-janji kampanye kepada rakyat. Menurutnya, para kepala daerah terpilih harus memahami besarnya harapan rakyat yang dititipkan kepada mereka.