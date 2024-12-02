Nekat Pakai Pelat Dinas Polri Palsu, Mobil Wisatawan di Puncak Ditindak!

BOGOR - Polisi menindak mobil wisatawan di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil tersebut kedapatan memakai pelat dinas Polri palsu.

"Anggota Satlantas menemukan kendaraan yang menggunakan pelat dinas Polri palsu," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada Okezone, Minggu (1/12/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.00 WIB pagi tadi. Polisi langsung memberhentikan mobil tersebut untuk diberikan penindakan tilang.

"Anggota melakukan penindakan memberhentikan dan melakukan penilangan serta memberikan edukasi kepada pengemudi," tegas Rizky.

Pengemudi mobil tersebut berdalih nekat menggunakan plat nomor dinas Polri palsu untuk menghindari sistem ganjil genap menuju kawasan wisata Puncak yang diberlakukan setiap akhir pekan.

"Tujuannya (pengemudi) sendiri adalah untuk menghindari ganjil genap untuk berwisata di Puncak," pungkasnya.

