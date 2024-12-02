Catat! Ini Rute Rekayasa Lalu Lintas Imbas Reuni 212 di Monas

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat pelaksanaan reuni 212 di kawasan monumen nasional (Monas), pada Senin 2 Desember 2024. Diperkirakan, puluhan ribu orang menghadiri reuni 212.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, bahwa rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional. Namun, tujuannya adalah untuk kelancaran aksi, dan lalu lintas masyarakat yang melewati kawasan Monas.

Berikut rute rekayasa lalu lintas:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni

2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira

3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur

4. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih

5. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis

6. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Janda dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Ir H Janda