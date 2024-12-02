Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Ini Rute Rekayasa Lalu Lintas Imbas Reuni 212 di Monas

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |06:06 WIB
Catat! Ini Rute Rekayasa Lalu Lintas Imbas Reuni 212 di Monas
Ini Rute Rekayasa Lalu Lintas Imbas Reuni 212 di Monas/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat pelaksanaan reuni 212 di kawasan monumen nasional (Monas), pada Senin 2 Desember 2024. Diperkirakan, puluhan ribu orang menghadiri reuni 212.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, bahwa rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional. Namun, tujuannya adalah untuk kelancaran aksi, dan lalu lintas masyarakat yang melewati kawasan Monas.

Berikut rute rekayasa lalu lintas:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni

2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira

3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur

4. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih

5. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis

6. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Janda dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Ir H Janda

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
212 aksi 212 reuni 212
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187403/wamenag_muhammad_syafii-S0zN_large.jpg
Hadiri Reuni 212, Wamenag Jawab Usulan 2 Desember Jadi Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187398/pramono_anung_hadiri_reuni_212-gC9y_large.jpg
Pramono Hadiri Reuni 212 di Monas Malam ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187348/massa_reuni_212-8hde_large.jpg
Massa Reuni 212 Mulai Padati Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185404/reuni_akbar_212-Jh5d_large.jpg
Presiden Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 di Monas, Bakal Hadir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185398/reuni_alumni_212-EB17_large.jpg
Reuni Akbar 212 Digelar di Monas 2 Desember 2025, Undang Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/338/3091493/212-Vsxc_large.jpg
Hadiri Reuni 212, Habib Rizieq: Saya Baru Kena Demam Tinggi Usai Pulang dari Makkah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement