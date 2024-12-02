Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Reuni Akbar 212, Polda Metro Kerahkan 2.489 Personel Gabungan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |06:44 WIB
JAKARTA - Sebanyak 2.489 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya reuni akbar Persaudaraan Alumni 212 berlangsung di Kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Kekuatan pelibatan personel pengamanan sebanyak 2.489 personil," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Ade Ary merinci, 2.489 personel meliputi 1.937 personil Satgasda, 110 personel Satgas Res, serta BKO TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 442 personel. Mereka disebar di sekitar kawasan Monas.

"Sasaran pengamanan area Monas Jakarta Pusat," ungkap mantan Kapolres Jakarta Selatan tersebut.

Dia mengungkapkan seluruh stake holder, siap melaksanakan pengamanan acara yang berlangsung pada 2 Desember 2024 mulai pukul 02.00 sampai 08.00 WIB.

Polisi, lanjut Ade Ary, dalam pengamanan mengedepankan preemtif, preventif dan penegakan hukum. "Sehingga seluruh kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar," tambahnya.

 

