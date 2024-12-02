Kebakaran Hebat Landa Senen Jakpus, 1 Orang Tewas

JAKARTA - Lapak bekas bangunan gusuran yang berada di Jalan Salemba Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat terbakar hebat. Dilaporkan satu orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

“Objek lapak bekas bangunan gusuran,” kata Command Center Dinas Gulkarmat dalam keterangannya Senin (2/12/2024).

Dalam keterangannya yang disampaikan, pihak pemadam menerima informasi adanya kebakaran sekira pukul 05.40 WIB.

“Situasi dan status kebakaran saat ini dalam proses pendinginan,” ujarnya.

Belum dirincikan terkait kronologi, dugaan peristiwa kebakaran yang menimbulkan korban jiwa tersebut. Termasuk identitas korban tewas. “Satu korban meninggal dunia,” ungkapnya.

Sementara, untuk memadamkan api tersebut, sebanyak sepuluh unit dan 50 personel pemadam kebakaran dikerahkan.

“Pengerahan akhir 10 unit dan 50 personel,” demikian keterangan Command Center Dinas Gulkarmat.

