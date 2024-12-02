Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News: Oknum Polisi di Bogor Bunuh Ibu Kandungnya Sendiri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |13:59 WIB
<i>Breaking News</i>: Oknum Polisi di Bogor Bunuh Ibu Kandungnya Sendiri
BOGOR - Oknum anggota polisi berinisial N membunuh ibu kandungnya di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku sudah diamankan oleh polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Jadi Cileungsi memang benar terjadi penganiayaan yang menyebabkan ibu kandungnya meninggal dunia. Kami telah melakukan tindakan tegas, kami sudah amankan," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro di Polres Bogor, Senin (2/12/2024).

Adapun peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Minggu 1 Desember 2024 malam. Diketahui, oknum tersebut berdinas di wilayah Polda Metro Jaya. 

"Dinasnya di salah satu Polres di Polda Metro Jaya, dia pulang di sini karena tinggal sama orang tuanya, sehingga ada sedikit cekcok, sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan," jelasnya.

Saat ini, oknum polisi dengan pangkat bintara tinggi tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Pihaknya memastikan bahwa N akan diproses secara transparan atas perbuatannya.

 

