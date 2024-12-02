Ini Alasan Oknum Polisi Hantam Ibunya hingga Tewas Pakai Tabung Gas di Bogor

BOGOR - Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkap penyebab oknum polisi berinisial N dengan sadis membunuh ibunya menggunakan tabung gas di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor karena cekcok.

"Ada sedikit cekcok, sehingga orangtuanya dilakukan penganiayaan," kata Rio kepada wartawan di Polres Bogor, Senin (2/12/2024).

Namun, belum diketahui secara rinci penyebab cekcok antara pelaku dengan korban. Karena, pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami tetap melaksanakan ini secara tegas dan kami tidak akan main-main," tegasnya.

Sebelumnya, diketahui oknum anggota polisi yang berdinas di wilayah Polda Metro Jaya berinisial N melakukan penganiayaan terhadap ibunya di wilayah Cileungsi pada Minggu 1 Desember 2024 malam.

Pelaku menghajar korban menggunakan tabung gas ukuran 3 kilogram. Pelaku sempat melarikan diri dari lokasi tetapi tak lama berhasil ditangkap.

"Kami akan proses ini secara transparan, kami selaras dengan Propam Polda Metro Jaya untuk pidananya di kami, kode etiknya di Propam Polda Metro Jaya," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro.



(Arief Setyadi )