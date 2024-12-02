Relawan RIDO Ungkap Kecurangan Pilgub Jakarta: Ada Ribuan Warga Tak Dapat Form C-6

JAKARTA - Sejumlah relawan Paslon Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPUD Jakarta, Senin (2/12/2024). Dalam unjuk rasa itu, mereka mengaku telah mendapat laporan ihwal banyaknya warga Jakarta tak dapat Form C-6 atau surat undangan memilih untuk nyoblos.

Hal itu seperti diungkapkan oleh Koordinator Lapangan Unjuk Rasa, Ramdan Alamsyah. Ia mengaku telah mendapat banyaknya laporan warga tak mendapat Form C-6. Menurutnya hal itu menjadi anomali pelaksanaan Pilkada 2024.

"Warga banyak yang tidak menerima, yang namanya C-6. Dan ini adalah salah satu anomali yang dilakukan oleh KPU. Mereka menganggap dirinya sebagai penyelanggaran yang profesional, tapi pada faktanya tidak ada profesionalisme," tutur Ramdan.

"Dan bahkan ada di beberapa titik, Pak RT-nya sendiri tidak mendapatkan yang namanya surat undangan. Nah ini menjadi sesuatu yang kita tanda tanyakam besar," imbuhnya.

Ramdan pun menunukan sejumlah laporan ke Bawaslu ihwal banyaknya warga tak mendapat surat undangan memilih. "Masif sekali, banyak sekali laporan ke Bawaslu. Baik Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Bawah. Di seluruh wilayah DKI Jakarta. Ini bayangkan, mereka tidak pernah menerima form C6," ucap Ramdan.

Kendati demikian, Ramdan meminta Bawaslu Jakarta untuk segera memanggil KPU disemua tingkatan di Jakarta. Pasalnya, ia mengaku telah mendapat banyak laporan dari masyarakat.