HOME NEWS MEGAPOLITAN

Situasi Mencekam di Stasiun Manggarai saat Hujan Angin Menerjang Jakarta

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |19:08 WIB
Situasi Mencekam di Stasiun Manggarai saat Hujan Angin Menerjang Jakarta
Hujan angin di Stasiun Manggarai (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Hujan angin menerjang kawasan Jakarta, pada hari ini, Senin (2/12/2024). Video situasi tampak mencekam di Stasiun Manggarai viral di media sosial.

Salah seorang netizen yang juga pengguna KRL Commuter Line membagikan situasi saat hujan angin menerjang kawasan tersebut.

"Stasiun Manggarai badai sampai gak kelihatan apa-apa, kaya ada Avatar latihan," ujar netizen Mev**.

Dari video beberapa detik yang dipostingnya memang terlihat suasana hujan angin yang begitu mencekam. Bahkan, jarak pandang pun terbatas.

Kondisi serupa ternyata juga dirasakan netizen lainnya. Ia tinggal di Kemayoran, dan juga merasakan hujan angin yang membuat jemurannya terbang.

