HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Molen Terguling di Tol Jagorawi, Semen Tumpah Berserakan ke Jalan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |20:12 WIB
Truk Molen Terguling di Tol Jagorawi, Semen Tumpah Berserakan ke Jalan
Truk molen terguling di Tol Jagorawi (Foto: Dok Polisi/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Truk molen terguling di ruas Tol Jagorawi KM 47, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.15 WIB. Awalnya, truk yang mengangkut semen itu melaju dari arah Jakarta menuju Gadog.

"Truk bergerak di lajur 1," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Setibanya di TKP, kendaraan tersebur mengalami pecah selang angin. Lalu, truk mundur dan terguling dengan posisi roda kanan berada di atas.

"Maka, terjadi kecelakaan lalu lintas," tambahnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja, material semen yang dibawa truk tersebut tumpah dan berceceran di jalan.

"Kerugian materi sekitar Rp10 juta," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
