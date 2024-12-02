Update! Hujan Angin di Jakarta: 13 Pohon Tumbang, 3 Mobil dan 1 Motor Terdampak

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat belasan pohon tumbang dan satu sempal menimpa tiga unit mobil dan satu motor imbas hujan disertai angin kencang di sejumlah wilayah di Jakarta pada Senin (2/12/2024) siang.

"Total 13 tumbang dan 1 Sempal dengan rincian 7 di Jakarta Pusat, 4 di Jakarta Utara, 1 di Jakarta Barat dan 1 di Jakarta Selatan," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan.

"Sarana terdampak 3 unit mobil dan satu sepeda motor. Korban nihil," tambahnya.

Yohan memastikan seluruh pohon tumbang telah selesai ditangani Unit Reaksi Cepat (URC) BPBD DKI, Damkar dan lainnya.

"Penyebab hujan intensitas lebat dan angin kencang," ujarnya.

(Arief Setyadi )