HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mikrotrans Terperosok ke Saluran Air Dekat WTC Mangga Dua Jakut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |21:04 WIB
Mikrotrans Terperosok ke Saluran Air Dekat WTC Mangga Dua Jakut
Kecelakaan Mikrotrans di Pademangan, Jakarta Utara (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah Mikrotrans LSG 629 terperosok ke saluran air dekat WTC Mangga Dua, Pademangan, Jakarta Utara, pada Senin (2/12/2024). Kecelakaan itu membuat perjalanan KRL sempat terganggu.

Kadep Humas dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardhani mengatakan unit Mikrotrans langsung dievakuasi saat itu juga. "Mikrotrans LSG 629, milik operator Lestari Surya Gema Persada.Siang tadi unitnya langsung dievakuasi," kata Ayu.

Ayu menyebut, Pramudi Mikrotrans langsung menjalani pemeriksaan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara.

"Sedangkan pramudinya juga menjalani proses pemeriksaan oleh polisi," jelasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
