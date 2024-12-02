Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Beberkan Berbagai Dugaan Kecurangan di Pilkada Jakarta

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |23:02 WIB
Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Beberkan Berbagai Dugaan Kecurangan di Pilkada Jakarta
Tim Pemenangan RIDO (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bertemu seluruh pimpinan partai politik (parpol) pengusung di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin malam, 2 Desember 2024 tersebut, mereka membahas beberapa hal. Termasuk berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilkada Jakarta berlangsung. 

Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa Pilkada Jakarta tahun ini menjadi pesta demokrasi yang tingkat partisipasi pemilihnya paling rendah. Jutaan pemilih tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Menurut dia, ada beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jakarta. Termasuk di antaranya pemilik hak suara tidak mendapat undangan untuk memilih.

”Tidak sedikit ditemukan (pemilik hak suara tidak datang ke TPS) dikarenakan tidak menerima undangan. Dan juga yang lain perlu kami sampaikan juga, memang ditemukan beberapa hal diantaranya yang sudah pindah tapi bisa mencoblos, yang meninggal juga bisa mencoblos,” ungkap politisi yang akrab dipanggil Ariza tersebut. 

Bukan hanya itu, Ariza membeber dugaan kecurangan lain. Misalnya, aktivitas yang tidak boleh dilakukan di masa tenang. Berdasar laporan yang diterima oleh Tim Pemenangan RIDO, ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang justru meningkatkan intensitas kegiatan terlarang itu selama masa tenang dan saat-saat mendekati hari pencoblosan. Dia menyebut ada pembagian beras, minyak goreng, serta amplop beserta isinya. 

”Dari pihak lain justru di masa tenang dimanfaatkan untuk pembagian sembako berupa beras lima kilogram, seperti teman-teman sudah pernah lihat semua bukti foto bahkan videonya. Dan juga (pembagian) minyak goreng, tahap awal di masa kampanye itu dua liter, di masa tenang itu naik sampai lima liter,” terang Ariza. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement