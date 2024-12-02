Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Bunuh Ayah-Nenek di Lebak Bulus, Bareskrim Polri Beri Asistensi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |23:41 WIB
Anak Bunuh Ayah-Nenek di Lebak Bulus, Bareskrim Polri Beri Asistensi
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigjen Pol Desy Andriany mengungkapkan pihaknya memberikan asistensi terkait kasus anak MAS (14) yang menusuk ayahnya APW (40) dan neneknya RM (69) hingga tewas di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 

“Pihak Bareskrim Polri telah melakukan asistensi ke unit PPA Polres Jakarta Selatan,” kata Desy kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

Desy menuturkan, kondisi AP (40) ibu dari pelaku yang turut menjadi korban saat ini masih belum pulih dan masih dilakukan perawatan. 

“Bahwa kondisi ibu si pelaku sedang berada di ICU Rumah Sakit Fatmawati, butuh pemulihan kondisi kesehatan yang bersangkutan karena memang ditemukan beberapa luka. Setelah itu, baru diberikan dukungan psikologis karena sekarang info dari dokter pulihkan (psikologisnya) sambil menunggu pemulihan,” ujar dia.

Untuk pelaku anak MAS, Desy menerangkan pihak kepolisian menggandeng Apsifor untuk memberikan pendampingan. “Si anak pelaku, telah mendapatkan bantuan dari Apsifor, tadi sedang ada pendampingan di Polres Jakarta Selatan,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187918//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipaly-fx6g_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kerangka Alvaro Ditemukan Berpencaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833//pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803//penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187781//rs_polri-N6bt_large.jpg
Hasil Tes DNA, RS Polri Pastikan Kerangka di Tenjo Bogor Jenazah Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187645//alvaro-UvxA_large.jpg
Polisi Umumkan Hasil Tes DNA Kerangka Diduga Alvaro Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement