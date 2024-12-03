Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beredar Rekaman Suara Mirip Jokowi Terkait Ahmad Luthfi Ternyata Hoaks!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |00:25 WIB
Ilustrasi hoax (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Beredar rekaman suara mirip Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Rekaman itu disebarkan dengan latar foto pertemuan Jokowi bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. 

Rekaman suara yang beredar itu dipastikan hoaks atau kabar bohong sebagaimana ditegaskan Syarif Muhammad Fitriansyah, Ajudan Presiden RI ke-7 Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia memastikan suara tersebut bukan milik Jokowi.

"Saya pastikan itu bukan suara Bapak," ujar Syarif dalam keterangannya, dikutip Senin (2/12/2024).

Suara yang disebut mirip Jokowi itu menyatakan dalam rekaman, bahwa jika Ahmad Luthfi memenangkan Pilkada Jawa Tengah 2024, ia akan ditarik masuk ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi akan mengisi posisi Gubernur Jawa Tengah.

Dengan beredarnya hoaks semacam itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih selektif dan berhati-hati dalam menerima informasi. Apalagi, yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Kita harus waspada terhadap penyebaran hoax yang berpotensi menyesatkan dan memicu kesalahpahaman publik,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
