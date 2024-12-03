KPK Undang Prabowo di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melangsungkan rangkaian acara untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9-10 Desember 2024 mendatang.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir langsung pada acara tersebut.

“Kami telah menyampaikan undangan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Hakordia 2024,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Ghufron berharap, Presiden Prabowo bisa hadir untuk membuka rangkaian acara peringatan Hakordia yang rencananya akan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Gedung ACLC KPK, dan Hotel Royal Kuningan.

“Kehadiran Bapak Presiden tentunya menjadi momentum strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan negara untuk mendapatkan arahan secara langsung dari Presiden terkait kebijakan dan hal-hal lain yang secara teknis mungkin di setiap kepentingan lembaga perlu lebih dijelaskan,” ujar Ghufron.