Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aipda Robig Bakal Segera Ditetapkan Tersangka Penembakan Siswa SMK Semarang

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |12:57 WIB
Aipda Robig Bakal Segera Ditetapkan Tersangka Penembakan Siswa SMK Semarang
Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng, AKBP Helmy Tamaela. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Jawa Tengah (Jateng) menyatakan bakal segera menetapkan Aipda Robig sebagai tersangka kasus dugaan penembakan Siswa SMK Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO). 

Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng, AKBP Helmy Tamaela menjelaskan, penetapan tersebut bakal dilakukan usai pihaknya menggelar olah TKP penembakan Gamma, pada malam hari nanti. 

"Setelah olah TKP dan mendapat keterangan ahli, dari Ditreskrimum Polda Jateng akan melakukan penetapan terhadap tersangka. Di mana saat ini tersangka sudah dilakukan parsus oleh bid propam Polda Jawa Tengah," kata Helmy di rapat bersama Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan proses ekshumasi pada hari Jumat pekan lalu. Proses ini membuktikan bahwa korban Gamma meninggal karena adanya proses penembakan. 

"Pada saat ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Kemudian proyektil itu kita kirim ke labfor beserta BB (barang bukti) senpi yang sudah diamankan oleh bidang propam Polda Jateng," ujar Helmy

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/337/3094069/aipda_robig_ditetapkan_tersangka_kasus_penembakan_siswa_smk_semarang-xZM3_large.jpg
Fakta-Fakta Aipda Robig Penembak Siswa SMK Semarang Jadi Tersangka hingga Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/512/3093945/aipda_robig_dipecat_dari_polri-oPV9_large.jpeg
Tembak Siswa SMK Semarang, Polri Pecat Tak Hormat Aipda Robig
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/512/3093829/aipda_robig_disidang_etik-g1I9_large.jpeg
Disidang Etik, Begini Tampang Aipda Robig Zainudin Terduga Penembakan Siswa SMK Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091899/viral-zntC_large.jpg
Fakta Baru! Polisi Tembak Mati Anggota Paskibra Ternyata Tidak Bubarkan Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091881/viral-41T9_large.jpg
Kapolres Bersikeras Anggota Paskibra yang Ditembak Polisi Gangster All Star Semarang dan Dibiayai Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091858/polri-2QrV_large.jpg
Kapolrestabes Semarang Geram Anak Buahnya Tembak Mati Anggota Paskibra, Siap Terima Risiko!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement