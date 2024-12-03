Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Risnandar Mahiwa, Penjabat Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |13:01 WIB
Sosok Risnandar Mahiwa, Penjabat Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK
Sosok Risnandar Mahiwa, Penjabat Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dilaporkan menjadi salah satu orang yang diamankan dalam operasi senyap tersebut.

"Penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi wartawan, Senin (2/12/2024).

Namun demikian, Tanak belum merinci lebih lanjut terkait pihak-pihak lain yang turut terjaring dalam operasi senyap ini. Termasuk soal barang bukti yang diamankan.

Profil Risnandar

Risnandar Mahiwa merupakan pria kelahiran Luwuk, 6 Juli 1983. Ia merupkan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) 2006.

Risnandar kemudian melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar magister administrasi pemerintahan daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2009.

Mengawali kariernya, Risnandar pernah menjabat sebagai Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2010 hingga 2011.

Setelah itu, Risnandar dimutasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejumlah jabatan mulai dari staf, kepala sub-bagian, hingga kepala bagian pun pernah diembannya.

 

