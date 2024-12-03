Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Uang Rp1 Miliar saat OTT di Pekanbaru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |13:36 WIB
KPK Sita Uang Rp1 Miliar saat OTT di Pekanbaru
KPK Sita Uang Rp1 Miliar saat OTT di Pekanbaru
JAKARTA - Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. Dalam perkara ini, KPK turut menyita barang bukti uang senilai Rp1 miliar.

Diketahui, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa turut terjaring dalam OTT yang dilakukan oleh KPK.

“Bukti uangnya untuk sementara tadi disampaikan di atas Rp1 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Bali, Selasa (3/12/2024).

Dia menjelaskan, kegiatan OTT itu dilakukan setelah pihaknya menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) beberapa bulan yang lalu. Penyidik lalu melakukan serangkaian pendalaman.

"Kami tindaklanjuti dengan melakukan penyadapan dengan melakukan surveilance dengan melakukan klarifikasi kepada para pelapor dan kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan, kita dapat informasi terjadi penyerahan uang dan kemudian kami lakukan penangkapan," ujar dia.

Dia menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan dengan memeriksa sejumlah saksi. Para pihak yang diamankan, lanjut dia, rencananya akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

 

